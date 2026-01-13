Росія у 2025 році хотіла захопити Донбас і вийти до Одеси, щоб відрізати від моря Україну – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ

У 2025 році Росія прагнула завершити війну проти України, але планувала розгром ЗСУ, нав'язавши Києву свої умови з позиції сили. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.



За його словами, окупанти намагалися повністю захопити території Донецької, Луганської, Запорізької областей та правобережжя Херсонщини, а також мали намір вийти до Одеси, щоб відрізати Україні вихід до моря.



«Ми не допустили критичних проривів противника, зірвали його плани, багато разів змушували відкладати терміни запланованих операцій. Вистояли. Тому що наші воїни працювали на межі, з повною самовіддачею, завдаючи окупантам максимальних втрат і скоротивши протягом року ворожу армію більш ніж на 418 тисяч людей вбитими та пораненими», – заявив головком.

Нагадаємо, що українська армія взяла під контроль будівлю міськради та підняла прапор у центрі Куп'янська Харківської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко