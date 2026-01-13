Дружківка майже добу знеструмлена через удари РФ

Дружківка знеструмлена вже майже добу. Фото: Вадим Філашкін

У Дружківці складна ситуація, у місті майже добу відсутнє електропостачання внаслідок російської атаки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



«Місто знеструмлено вже майже добу через обстріл російських окупантів. Ситуацію ускладнюють морозна температура повітря та постійні атаки ворога», - зазначив він.



Філашкін уточнив, що обговорив ситуацію у Дружківці на нараді з профільними структурними підрозділами ОДА, правоохоронними органами та комунальними службами. На зустрічі обговорили можливі шляхи відновлення електропостачання.



«Робимо все необхідне, щоб у найкоротші терміни повернути електрику в громаду», — резюмував начальник адміністрації.



Раніше ми писали, що вночі та вранці 13 січня російські окупанти здійснили ракетно-дронову атаку на енергетичні об'єкти в Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»