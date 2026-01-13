Українські десантники ударом з «Граду» зірвали ротацію російської армії у Покровську

Удар по окупантах у Покровську. Фото: кадр із відео

У мікрорайоні Шахтарський міста Покровськ Донецької області розвідка виявила ротацію російських військ та підготовку до штурмових дій. Про це повідомили у пресслужбі 25-ї повітрянодесантної бригади ЗСУ.



Українські десантники відпрацювали по загарбниках з РСЗВ «Град».



«Залп із 10 снарядів – це концентрована ненависть за все, що робить окупант. Як результат: знищена легка техніка, уражена жива сила – мінус шість ворогів. Противник залишився без ресурсів і був змушений припинити свої дії», – розповіли у бригаді.

Нагадаємо, що українська армія взяла під контроль будівлю міськради та підняла прапор у центрі Куп'янська Харківської області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко