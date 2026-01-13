МіГ-29 ЗСУ точними бомбами AASM уразив позиції окупантів

Скид AASM-250 HAMMER на ЗС РФ.

У мережі з’явилося відео, на якому екіпаж українського МіГ-29 за допомогою керованих бомб AASM-250 HAMMER завдає ударів по позиціях окупантів та місцях зберігання їх боєприпасів. Запис опубліковано в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».



У підписі до відео зазначено: «Дякуємо побратимам Sharkоводам за надану ціль і можливість спостерігати за русо**зом у відмінній якості».

Екіпаж МіГ-29 бомбами AASM-250 HAMMER наносити ураження позицій окупантів та місця зберігання їх БК



Соняшник pic.twitter.com/n7iqHMMZsF - Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 11, 2026

У Генштабі ЗСУ уточнили, що за останню добу авіація уразила десять районів зосередження особового складу противника та два пункти управління.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»