МіГ-29 ЗСУ точними бомбами AASM уразив позиції окупантів

У мережі з’явилося відео, на якому екіпаж українського МіГ-29 за допомогою керованих бомб AASM-250 HAMMER завдає ударів по позиціях окупантів та місцях зберігання їх боєприпасів. Запис опубліковано в блозі пілотів ЗСУ «Соняшник».
У підписі до відео зазначено: «Дякуємо побратимам Sharkоводам за надану ціль і можливість спостерігати за русо**зом у відмінній якості».
Екіпаж МіГ-29 бомбами AASM-250 HAMMER наносити ураження позицій окупантів та місця зберігання їх БК- Ілля Айзін (@ayzin_illya) January 11, 2026
Соняшник pic.twitter.com/n7iqHMMZsF
У Генштабі ЗСУ уточнили, що за останню добу авіація уразила десять районів зосередження особового складу противника та два пункти управління.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
