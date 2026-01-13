Російські штурмові групи активізували спроби просочитися у північну частину Покровська – ЗСУ

Ситуація в районі Покровська та Мирнограда. Фото: карта DeepState

Сили оборони України продовжують контролювати північну частину міста Покровськ Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі угруповання військ «Схід».



За словами військових, усі переміщення російських окупантів своєчасно виявляються і по них завдається вогневе ураження.



«Противник активізував спроби просочитися з допомогою штурмових груп у північну частину Покровська, що вище залізниці. Однак Сили оборони зупиняють зусилля противника. У Мирнограді українські підрозділи контролюють північну частину міста та не дають окупантам заводити важку техніку до його південної частини. Продовжуються пошуково-ударні дії, щоб не допустити подальшого просування ворога. Українські підрозділи забезпечуються необхідними засобами для підтримки боєздатності в умовах низьких температур. Для постачання використовуються важкі дрони та наземні роботизовані комплекси», – розповіли в УВ «Схід».

Нагадаємо, що російська армія скористалася погодою та посилила тиск на місто Часів Яр Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко