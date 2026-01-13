Армія РФ безпілотником «Ланцет» вдарила по Краматорській громаді: пошкоджені будинки

13 січня о 19:00 російські війська завдали удару по приватному сектору Краматорської громади Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



Окупанти для атаки використовували БПЛА «Ланцет».



Пошкоджені шість приватних будинків. За попередньою інформацією, без постраждалих.

Нагадаємо, що у ніч з 12 на 13 січня російські безпілотники атакували село Староварварівка на Донеччині, внаслідок чого з-під завалів будинку дістали тіло чоловіка і є поранена.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко