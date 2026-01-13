В окупованому Маріуполі скорочують трамваї через дефіцит електрики

У тимчасово окупованому Маріуполі планують скоротити кількість трамваїв на маршрутах та збільшити інтервали їх руху. Про це повідомляє Маріупольська міська рада.
За даними місцевих Telegram-каналів, які посилаються на так званий «Маріупольтранс», трамвайне сполучення в місті працюватиме в обмеженому режимі. Основною причиною називають гострий дефіцит електропостачання.
Через холодну погоду та підвищене навантаження на мережі в Маріуполі почастішали аварії на лініях. Зокрема, 11 січня рух трамваїв у місті був повністю призупинений. У зв’язку з цим на маршрутах скоротять кількість рухомого складу, а час очікування транспорту на зупинках ще збільшиться.
У міськраді зазначають, що ситуація з громадським транспортом в окупованому Маріуполі залишається критичною. Мешканці регулярно скаржаться на нестачу автобусів, тривале очікування та незадовільний технічний стан транспорту.
Нагадаємо, увечері 12 січня в Маріуполі прогриміли вибухи внаслідок атаки дронів. Повідомлялося про ураження підстанцій, після чого частина міста залишилася без електро- та теплопостачання.
Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»
Переможемо цензуру разом!Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях