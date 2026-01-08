ЗСУ вразили логістичні об'єкти загарбників на Донеччині та в Криму. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці обстріляли розташування ремонтного підрозділу російських окупантів у районі захопленого населеного пункту Гірне Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Спецоперація була здійснена з метою зниження бойових здібностей російської армії на Оріхівському напрямку.



Крім того, Сили оборони України вразили рухомий склад (ешелон) із ПММ на наливній естакаді нафтобази «Гвардійське» у тимчасово окупованому Криму. Масштаб збитків уточнюється.



Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»