Внаслідок російського удару по енергооб'єкту поранено двох співробітниць Запорізького обленерго

Ілюстративне фото

У Запоріжжі російські війська завдали чергового удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Внаслідок атаки було пошкоджено обладнання, що призвело до відключення електроенергії у значної кількості споживачів у регіоні.



Як повідомили у Міністерстві енергетики України, під час обстрілу постраждали дві співробітниці обленерго. Жінки перебували на робочому місці та отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Постраждалих оперативно евакуювали та доставили до медичного закладу. В одній із співробітниць діагностовано опіки обличчя, рук та голови, її стан оцінюється як стабільний, загрози життю немає. Стан другої постраждалої медики вважають важчим: вона отримала опіки та контузію, при транспортуванні до лікарні перебувала непритомною.



Фахівці енергетичної компанії продовжують оцінку пошкоджень та працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, РФ готує черговий масований ракетний удар по Україні.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»