У Мелітополі стрімко погіршується медицина — рух «Жовта Стрічка»

У тимчасово окупованому Мелітополі продовжує різко погіршуватися ситуація у сфері охорони здоров’я. Про це повідомляє рух спротиву на окупованих територіях України «Жовта Стрічка».



За інформацією активістів, 2025 рік не приніс обіцяних змін у медичній галузі міста. Більшість лікарень перебувають у занедбаному стані, а плани зі зведення нових медичних закладів так і залишилися на папері.

У русі зазначають, що медичні працівники масово залишають місто в пошуках кращих умов праці та безпеки. Водночас обладнання, яке залишилося у лікарнях, є застарілим і не витримує зростаючого навантаження, що суттєво обмежує можливості надання допомоги пацієнтам.



Активісти підкреслюють, що система охорони здоров’я на тимчасово окупованій території фактично деградує, залишаючи місцевих жителів без повноцінної та своєчасної медичної допомоги.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області частину промислових підприємств окупанти переобладнали під військові об’єкти. Зокрема, у Мелітополі на території заводу «Гідромаш М» розміщені казарми та ремонтні підрозділи армії РФ.

