Скріншот: Жовта Стрічка

На тимчасово окупованих територіях Донецької області малий бізнес опинився на межі масових закриттів. Про це повідомляє рух спротиву «Жовта Стрічка».



Активісти зазначають, що підвищення податків і стрімке зростання інфляції призводять до різкого падіння попиту. Найбільше страждають кафе, бари, магазини та сервіси доставки — зростання цін відлякує клієнтів, а зниження порогу виручки для сплати ПДВ стало останньою краплею.



«Ситуація наочно демонструє, як окупаційна політика руйнує малий бізнес і залишає людей без роботи та перспектив», — йдеться у дописі активістів.

Раніше «Новини Донбасу» повідомляли, що на тимчасово окупованій території Луганської області з початку 2026 року системно припиняють дію регіональних програм соціальної підтримки.



Крім того, падіння режиму Мадуро ставить під загрозу $17 млрд російських інвестицій. З початку повномасштабної війни проти України фінансовий тягар для російських платників податків сягнув приблизно 550 мільярдів доларів.

Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»