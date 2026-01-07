Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір

Вночі, 7 січня, в окупованому Краснодонському районі було зафіксовано атаку безпілотників. За попередніми даними, два БПЛА впали у промисловій зоні Краснодона.
Ще один удар припав по приватному сектору Суходільська — там виникла пожежа. Про жертви не повідомляється.
На тлі атаки окупаційні адміністрації заявляють, що «масових відключень електроенергії» на Луганщині станом на 7 січня немає.
При цьому визнають, що в ряді районів зберігаються локальні перебої і віялові відключення, пов'язані з ремонтними роботами, що продовжуються після удару по енергооб'єктах у ніч на 2 січня.
У північних та прифронтових районах — Кремінна та прилеглі населені пункти — фіксуються перебої з подачею електроенергії та знижена напруга.
Раніше, після обстрілу 2 січня, було виведено з ладу підстанцію у північних районах області. Тоді без електропостачання залишилися чотири міста та прилеглі населені пункти — понад 85 тисяч абонентів, включаючи Рубіжне та околиці.
У Лисичанську та Рубіжному вранці, 7 січня, зафіксовано відключення електроенергії, пов'язані з ремонтними роботами на мережах. За наявною інформацією, подачу електрики планують відновити надвечір того ж дня.
Водопостачання у низці населених пунктів здійснюватиметься за раніше встановленим графіком — з 15:00 до 18:00.
Нагадаємо, вночі, 2 січня, вчинено не менше шести атак на енергокомплекс окупованої Луганської області. Окупанти стверджували, що виведено з ладу одну з підстанцій у північних районах регіону, знеструмлено чотири міста та прилеглі до них населені пункти.
Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»