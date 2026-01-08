На окупованій Донеччині лунали вибухи: у регіоні проблеми зі світлом

Увечері 8 січня окуповану частину Донецької області атакували безпілотники. Передають телеграм-канали, що у групуванні «ДНР» фіксують проблеми зі світлом.
У Донецьку, Єнакієвому та Торезі чути вибухи, міста потрапили під атаку БПЛА. У населених пунктах перепади напруги.
Поки що окупаційна влада ніяк не прокоментувала інцидент.
Раніше ми писали, що тимчасово захоплені міста Луганської області — Сорокіне та Суходільськ — потрапили під обстріл безпілотників уночі 7 січня.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»