СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях

Удар по військовим цілям РФ та окупованим територіям. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці з 2 по 7 січня завдали ударів по важливих об'єктах російських окупантів у Російській Федерації та на окупованих територіях. Усього було вражено 21 об'єкт. Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді.



За його словами, 4 січня під атаку потрапив оборонний завод «Енергія» у Липецькій області. Завод виробляє батареї та акумулятори для універсальних модулів планування та корекції (УМПК). Окрім цього, підприємство виробляє батареї та акумулятори для оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер-М», крилатих ракет морського базування Х-35У та енергетичних модулів для спеціалізованих комплексів.



Крім того, у період з 2 по 7 січня було обстріляно наступні російські цілі. Зокрема, Новокуйбишевський НПЗ у Самарській області, Альметьевський нафтохаб в Республіці Татарстан, Афіпський НПЗ у Краснодарському краї, Рязанський НПЗ, Ярославльський НПЗ, хімкомбінат «Кірово-Чепецький» (Кіровська область), хімкомббінат Виползово в місті Старий Оскіл, Бєлгородської області.



Які військові цілі були атаковані на окупованих територіях Донбасу, Запорізької області та Криму:



- логістичний хаб у селі Хліборобне Запорізької області;



- логістичний хаб у селі Софіївка Запорізької області;



- склад БП у селі Новоказанкувате Запорізької області;



- склад ПММ у місті Сорокине Луганської області;



- ПТД ос 76 дшд у місті Селидове Донецької області;



- КСП підрозділу 76 дшд у місті Гірник Донецької області;



- склад артилерійських БП 2А у селі Міжгір'я (Крим).



Раніше ми писали, що Генеральний штаб ЗСУ підтвердив поразку низки військових об'єктів армії РФ, у тому числі цілей у Донецькій області.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»