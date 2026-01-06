Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
06 січня 2026, 17:27

Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►

Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації

Промисловість на окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей здебільшого знищено, демонтовано чи перепрофільовано під військові потреби. Заводи, які нещодавно були індустріальними гігантами, розпилюють на метал, передають сумнівним «інвесторам» або використовують для потреб армії РФ.

До 2014 року на Донеччині працювало понад 2 тисячі промислових підприємств. Після початку війни багато зупинені. Донецький металургійний завод спочатку простоював, а потім був переданий в оренду компанії «Технологічні інвестиції», зареєстрованій у Москві. Працівники підприємства зазначають, що доменний цех не працює, модернізація не ведеться, а виробництво зведено до мінімуму.

Схожа ситуація і на інших підприємствах Донбасу. У Маріуполі, який до 2022 року був одним із промислових центрів України, заводи «Азовсталь» та комбінат імені Ілліча знищені. Замість відновлення Росія вивозить метал: залишки цехів відправляють через порт у Ростов-на-Дону, Краснодар та Таганрог. Контроль за тим, що залишилося від маріупольських підприємств, отримали структури, пов'язані з чеченськими бізнес-мережами.

На Луганщині так і не запрацювали підприємства, які були захоплені після початку повномасштабного вторгнення. Сіверськодонецький «Азот», незважаючи на обіцянки окупаційної влади знайти інвестора, продовжує простоювати.

«Луганськтепловоз», який до окупації співпрацював із європейськими та азіатськими компаніями, фактично припинив існування: обладнання вивезено, а замість повноцінного виробництва створено нові структури, орієнтовані на військові замовлення.

Алчевський металургійний комбінат, переданий російському інвестору, також має хронічні проблеми. Працівники скаржаться на розруху, відсутність капітальних ремонтів, низькі зарплати та масовий відтік кадрів. Навіть лояльні окупаційній владі медіа визнають, що підприємство занепадає.

У Запорізькій області частину заводів перетворено на військові бази. У Мелітополі на території «Гідромаш М» розміщено казарми та ремонтні підрозділи армії РФ. Людей відправляють у неоплачувані відпустки, зарплати затримують місяцями, обладнання та техніка вивозяться.

Докладніше дивіться в авторському відеоматеріалі журналістів «Новин Донбасу»:

Раніше «Новини Донбасу» писали, як Росія «відновлює» і заселяє Сіверськодонецьк.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

ТЕГИ

Місця
Маріуполь Донецька область Запорізька область Луганська область Мелітополь
Інше
Промисловість окупована територія занепад
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

«Віджата» в окупації промисловість як трофей війни: Що відбувається з підприємствами сходу та півдня України
Дослідження редакцій «Новини Донбасу», РІА «Південь», 0642.ua та 0629.com.ua
26 грудня 2025, 11:20
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
17:27
Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►
12:23
Малий бізнес на ТОТ Донеччини опинився на межі закриття
10:25
У Маріуполі людей, які втратили дім, намагаються заселити у «безгоспні» квартири: на місці їх будинків будують житло для росіян
09:30
На окупованій Луганщині згортають соцвиплати під стандарти РФ
15:51
У ДТП під Алчевськом загинув командир 136-ї бригади РФ
12:31
Одна стихія — дві реальності: у РФ — розслідують, у Луганську — звітують
09:29
Система освіти окупованої Херсонщини залишилася без фінансування
08:28
«АТЕШ» заявив про масштабні репресії проти вірян у Криму
17:13
Окуповану Луганщину засипало снігом: проблеми мешканців тонуть у звітах «ЛНР»
16:10
Не простояла й тижня: у Луганську демонтують міську ялинку
12:10
Захоплена частина Запорізької області — понад добу без світла
09:54
На окупованій Донеччині звільняють понад тисячу енергетиків
09:09
На фоні розмов про мир Україна вивозить тисячі дітей із прифронтових регіонів
21:45
Українські дрони спалили нафтобазу в окупованих Ровеньках
17:36
Росія системно витісняє українців з окупованих територій
14:14
ЦНС запустив чат-бот для безпечного зв’язку з ТОТ
13:01
Вночі атакували енергетику окупованої Луганської області: чотири міста залишилися повністю без світла
12:02
У Луганську примушують встановлювати месенджер Max
усі новини
12:50
DeepState зафіксував просування армії РФ у Донецькій та Запорізькій областях
12:45
FPV-дрони загрожують Краматорську й Слов’янську: міста не готові
12:02
Росія завдала близько півтори тисячі ударів дронами та бомбами по Донецькій області
11:50
Окупанти маскують міномети «цегляними» конструкціями під завали
11:28
СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
11:02
Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий
10:47
Окупація: у Лисичанську та Рубіжному обіцяють повернути електрику надвечір
10:40
Український боєць встановив рекорд зі знищення «Шахедів»
10:25
Армія РФ скинула авіабомбу на Краматорськ, є поранені
09:30
Росія направила підводний човен для захисту свого тіньового флоту в Північній Атлантиці
09:29
У «Резерв+» з’явилися сповіщення про паперові повістки ТЦК
09:17
Мікрорайон у Дружківці частково без світла
08:54
За добу на Донеччині поранено п’ятьох мирних жителів
08:41
Агент «АТЕШ» знищив ключову вежу зв'язку в Курську
08:33
РФ випустила по Україні балістику та дрони. ППО збила 82 цілі
08:33
У Львові знеструмили лікарні та електротранспорт через нові правила
08:04
У Бєлгородській області атаковано нафтобазу
07:14
Окупанти атакували Дніпро: багато пошкоджень, постраждали діти
22:21
Велика Британія та Франція розмістять військові бази в Україні після припинення вогню
21:51
ЗСУ стануть першою лінією стримування можливої агресії РФ — Макрон
усі новини
ВІДЕО
Удар по військовим цілям РФ та окупованим територіям. Фото: скриншот СБС вдарили по військових об'єктах в РФ та на окупованих територіях
07 січня, 11:28
Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий Армія РФ вранці обстріляла центр Херсона: є загиблий
07 січня, 11:02
Знищення вежі зв'язку в Курську. Фото: «АТЕШ» Агент «АТЕШ» знищив ключову вежу зв'язку в Курську
07 січня, 08:41
У Бєлгородській області атаковано нафтобазу У Бєлгородській області атаковано нафтобазу
07 січня, 08:04
Покровськ та Мирноград: бої в умовах оперативного оточення та обмеженої логістики Покровськ та Мирноград: бої в умовах оперативного оточення та обмеженої логістики
06 січня, 20:22
Фото: «Слідство.Info» У Києві дітей навчають «руському миру» під виглядом сімейного клубу
06 січня, 19:48
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір