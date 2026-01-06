Розібрано та вивезено: доля промислових об'єктів в окупації ►

Промисловість на окупованих територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей здебільшого знищено, демонтовано чи перепрофільовано під військові потреби. Заводи, які нещодавно були індустріальними гігантами, розпилюють на метал, передають сумнівним «інвесторам» або використовують для потреб армії РФ.



До 2014 року на Донеччині працювало понад 2 тисячі промислових підприємств. Після початку війни багато зупинені. Донецький металургійний завод спочатку простоював, а потім був переданий в оренду компанії «Технологічні інвестиції», зареєстрованій у Москві. Працівники підприємства зазначають, що доменний цех не працює, модернізація не ведеться, а виробництво зведено до мінімуму.



Схожа ситуація і на інших підприємствах Донбасу. У Маріуполі, який до 2022 року був одним із промислових центрів України, заводи «Азовсталь» та комбінат імені Ілліча знищені. Замість відновлення Росія вивозить метал: залишки цехів відправляють через порт у Ростов-на-Дону, Краснодар та Таганрог. Контроль за тим, що залишилося від маріупольських підприємств, отримали структури, пов'язані з чеченськими бізнес-мережами.



На Луганщині так і не запрацювали підприємства, які були захоплені після початку повномасштабного вторгнення. Сіверськодонецький «Азот», незважаючи на обіцянки окупаційної влади знайти інвестора, продовжує простоювати.

«Луганськтепловоз», який до окупації співпрацював із європейськими та азіатськими компаніями, фактично припинив існування: обладнання вивезено, а замість повноцінного виробництва створено нові структури, орієнтовані на військові замовлення.

Алчевський металургійний комбінат, переданий російському інвестору, також має хронічні проблеми. Працівники скаржаться на розруху, відсутність капітальних ремонтів, низькі зарплати та масовий відтік кадрів. Навіть лояльні окупаційній владі медіа визнають, що підприємство занепадає.

У Запорізькій області частину заводів перетворено на військові бази. У Мелітополі на території «Гідромаш М» розміщено казарми та ремонтні підрозділи армії РФ. Людей відправляють у неоплачувані відпустки, зарплати затримують місяцями, обладнання та техніка вивозяться.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»