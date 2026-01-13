ЗСУ вразили склад боєприпасів та зосередження живої сили окупантів на захопленій Донеччині

Українські військовослужбовці обстріляли склад боєприпасів та зосередження живої сили противника у районі Макіївки Донецької області. Про це повідомили у пресслужбі Генерального штабу ЗСУ.



Також було вражено зенітний ракетний комплекс «Тор» у селі Сонячне.



Крім того, на окупованій частині Запорізької області потрапив під удар зенітний ракетний комплекс «Тор» у селі Черешневе); ЗРК «Тунгуска» в селі Підспор'я), станцію радіолокації П-18-2 «Прима» в селі Лозуватка та зосередження живої сили противника в районі Любимівки.



Раніше ми писали, що вночі 12 січня БПЛА атакували окупований Маріуполь.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»