Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

«Я тоже мог погибнуть под Иловайском». Глава Генштаба рассказал, о чем жалеет

23 мая 2019, 10:05

«Я тоже мог погибнуть под Иловайском». Глава Генштаба рассказал, о чем жалеет

Фото: 112 Украина / YouTube Фото: 112 Украина / YouTube

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прокомментировал события под Иловайском в августе 2014 года, в которых принимал участие.

«Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черного не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов», — сказал он во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина».

Хомчак добавил: «Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить жизнь тому, чтобы изменить в армии все возможное, чтобы люди не гибли».

Начальник Генштаба подчеркнул, что ему не стыдно «смотреть в глаза» родителям погибших и тем бойцам, которые вышли.

«Никого не было предано и я был до последнего вместе сними. Хотя я там не должен был быть по всем военным каанонам — мой штаб должен быть очень далеко. Но принцип той войны был такой: если генерал есть, то солдат воюет. Как только генерал уходит, то солдаты бегут 200 километров перед ним», — добавил он.

Хомчак призвал журналистов дождаться окончания расследования прокуратуры.

Читайте также:

Новый глава Генштаба объявил борьбу с «показухой» в ВСУ

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ 21 мая. Хомчак заменил на этой должности Виктора Муженко.

Под Иловайском Донецкой области и в самом городе в августе 2014 года погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов, более 450 получили ранения.

Власти Украины, стран Запада и СМИ указывают, что в конце августа 2014-го в Украину вторглись российские военные, окружив украинских бойцов под Иловайском. Украинским силам были предложены условия выхода из окружения, однако 29 августа вопреки достигнутым договоренностям колонны украинских военных были расстреляны.

Россия отрицает присутствие своих кадровых военных на востоке Украины. В Кремле продолжают утверждать, что россияне ездили туда добровольно и среди них были взявшие отпуск или уволившиеся военные.

ТЕМЫ

Люди
Руслан Хомчак
Организации
Всу
События
Иловайск
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
10:30
Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»
10:10
«ДНР» приговорила обвиняемого в соучастии убийства «Гиви» к 12 годам тюрьмы
23:02
8 военных оказались в плену, смерть на КПВВ и новые переговоры по Донбассу. Главное за день
16:12
«ДНР» в Донецке захватывает здание еще одной церкви
23:16
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
18:00
ОБСЕ: Житель Донецка получил ранение, «скорая» приехать не смогла
14:00
В центре Донецка установили бюст боевика «Мамая»
11:51
Активнее всего украинские сайты на Донбассе блокирует «ЛНР»
09:48
В «ЛНР» думают, закрывать ли копанку, которую назвали небезопасной
23:20
Что говорили о Донбассе в первый день президентства Зеленского. Главное за день
05:35
Помощник президента РФ встретился с главой «ДНР» во время боя MMA в Ростове
23:42
«Минск» на кону, избыток донбасской стали в РФ и стрельбы для школьников. Главное за неделю
13:14
Непризнанность и старый манеж. Донецкие легкоатлеты рассказали о проблемах при «ДНР»
22:35
Украина пойдет в Евросоюз без «ДНР»? ►
все новости
19:50
Зеленский ответил «нет» на вопрос о переговорах с Россией
19:25
Филарет: Если бы мы знали содержание, то не согласились бы на такой томос
19:12
Посол отреагировала на слова Зеленского о «старушке-Британии» и угле
18:55
У Зеленского хотят перенести реформу энергорынка на год. В комитете Рады против
18:40
Петиция за отставку Зеленского набрала достаточно голосов для рассмотрения
18:27
С 1 июня КПВВ Донбасса переходят на новый режим работы
17:46
Часть Донецкой области осталась без водоснабжения из-за обесточивания «Воды Донбасса»
17:12
Экс-муж Подкопаевой находится под домашним арестом
17:07
Зеленский объяснил, зачем нужен референдум о мире с Россией
16:45
Европейский инвестиционный банк предоставил Украине кредит в размере 200 млн евро
16:10
В Волновахском районе снаряд взорвался во дворе жилого дома
15:06
Опрос показал, что в Раду может пройти «Слуга народа» с 30% и еще три партии
15:05
В ВСУ отменили опрос военных по поводу боевиков «Д/ЛНР»
14:47
Зеленский оставил при должностях двух чиновников Порошенко
14:44
Полторак рассказал, куда ехали украинские военные, попавшие в плен на Донбассе
все новости
ВИДЕО
Минобороны не разрешило открыть аэропорт в Краматорске
22 мая, 14:02
Улицу под Администрацией президента открыли для прохода
21 мая, 11:31
Зеленский отправился в Администрацию президента пешком
20 мая, 13:51
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция