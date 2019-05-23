«Я тоже мог погибнуть под Иловайском». Глава Генштаба рассказал, о чем жалеет

Фото: 112 Украина / YouTube

Начальник Генерального штаба Украины Руслан Хомчак прокомментировал события под Иловайском в августе 2014 года, в которых принимал участие.



«Я жалею об одном: что во время выхода из Иловайска погибло столько людей. Я тоже мог погибнуть. Чтобы обо мне черного не говорили, я выходил вместе с теми людьми, с теми бойцами добровольческих батальонов», — сказал он во время общения с журналистами, которое транслировал телеканал «112 Украина».



Хомчак добавил: «Если Бог мне жизнь сохранил, то я должен посвятить жизнь тому, чтобы изменить в армии все возможное, чтобы люди не гибли».



Начальник Генштаба подчеркнул, что ему не стыдно «смотреть в глаза» родителям погибших и тем бойцам, которые вышли.



«Никого не было предано и я был до последнего вместе сними. Хотя я там не должен был быть по всем военным каанонам — мой штаб должен быть очень далеко. Но принцип той войны был такой: если генерал есть, то солдат воюет. Как только генерал уходит, то солдаты бегут 200 километров перед ним», — добавил он.



Хомчак призвал журналистов дождаться окончания расследования прокуратуры.

Президент Владимир Зеленский назначил Руслана Хомчака начальником Генерального штаба ВСУ 21 мая. Хомчак заменил на этой должности Виктора Муженко.



Под Иловайском Донецкой области и в самом городе в августе 2014 года погибли по меньшей мере 366 украинских бойцов, более 450 получили ранения.



Власти Украины, стран Запада и СМИ указывают, что в конце августа 2014-го в Украину вторглись российские военные, окружив украинских бойцов под Иловайском. Украинским силам были предложены условия выхода из окружения, однако 29 августа вопреки достигнутым договоренностям колонны украинских военных были расстреляны.



Россия отрицает присутствие своих кадровых военных на востоке Украины. В Кремле продолжают утверждать, что россияне ездили туда добровольно и среди них были взявшие отпуск или уволившиеся военные.