Кравчук: Украине придется считаться с боевиками «Л-ДНР»

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Первый президент Леонид Кравчук считает, что Украине придется учитывать мнение боевиков группировок «ДНР» и «ЛНР».



Во время общения с журналистами он выразил мнение, что первым шагом по решению конфликта на Донбассе должно быть освобождение всех пленных. «Второе — диалог, третье — прекращение огня, четвертое — урегулирование ситуации на Донбассе, а потом и в Крыму», добавил Кравчук.



При этом первый президент Украины отметил, что за каждым шагом есть разные силы.



«Есть разные силы: Украина, Россия, Европа, США и я не знаю, куда отнести боевиков. Игнорировать их совсем невозможно. Нужно их как-то учитывать, потому что они будут всегда оказывать сопротивление. Таким образом, есть четыре точно и пятые — боевики — субъекты этого вопроса», — сказал он.



Кравчук считает, что «самый лучший путь» — это освобождение территорий силовым путем. «У нас силы такой пока что нет, поэтому мы должны действовать политико-дипломатическим путем», — резюмировал он.