Зеленский отменил два указа Порошенко, связанных с Нацсоветом по вопросам ТВ

Президент Украины Владимир Зеленский отменил два указа своего предшественника Петра Порошенко.



Зеленский отменил указ, которым Порошенко уволил главу Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания Юрия Артеменко. Также он указом освободил Артеменко с должности члена Национальной комиссии, которая регулирует сферу связи и информатизации.



Еще одним указом Зеленский отменил назначение экс-сотрудника Администрации президента Владимира Горковенко, которого Порошенко поставил преемником Артеменко в Нацсовете.



