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НАТО впервые за несколько десятилетий меняет военную стратегию

25 мая 2019, 13:03

НАТО впервые за несколько десятилетий меняет военную стратегию

Военные эксперты Североатлантического альянса приняли новую военную стратегию, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Военная стратегия НАТО будет изменена впервые за несколько десятилетий.

Столтенберг объясняет это ростом ядерной угрозы со стороы России.

«Речь идет о том, чтобы и в дальнейшем в полной мере демонстрировать обороноспособность и иметь возможность обеспечивать стабильность. Это частично требует новых военных концепций», — сказал он в интервью Welt am Sonntag.

В апреле НАТО и РФ прекратили сотрудничество по гражданской и военной линиям.

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