В Луганск, Ровеньки и ряд сел ограничена подача воды из-за аварии

В Луганской области 25 мая произошел прорыв на подконтрольном «ЛНР» Петровском магистральном водоводе. Об этом сообщается на сайте предприятия «Лугансквода» (контролируется оккупационной «администрацией»).



Из-за прорыва ограничена подача воды в Луганск и села Славяносербского района — Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое и Цветные Пески.



Подача воды в эти населенные пункты осуществляется с Петровской насосной станции, расположенной на подконтрольной властям территории Луганщины.



На данный момент вода в Луганск подается днем и вечером. В селах Славяносербского района подача воды ограничена на 60%.



Кроме этого, 26 мая произошел повторный прорыв на «Молодогвардейской насосной станции 3-го подъема — г. Ровеньки». В связи с этим, с 5:50 26 мая была прекращена подача воды в подконтрольные боевикам Ровеньки и поселок Володарск.



Подачу воды в предприятии обещают восстановить в понедельник, 27 мая.