«Дефолта не будет». У Зеленского настроены на сотрудничество с МВФ

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус прогнозирует продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) и не видит причин для дефолта.



«Думаю, дефолта не будет. Я думаю, что будет продолжено сотрудничество с МВФ», — сказал он в эфире телеканала «112 Украина».



Герус считается, что экономическое положение Украины в ближайшее время останется стабильным.



«Для этого быстро будут проведены внеочередные парламентские выборы, быстро будет сформирована коалиция. Надеюсь, это будет коалиция, которая поддержит реформы, от которых растет экономика», — подчеркнул он.

Сегодня президент Владимир Зеленский проведет встречу с представителями МВФ.



Накануне в интервью Financial Times олигарх Игорь Коломойский заявил, что новому президенту страны Владимиру Зеленскому стоит объявить дефолт и списать внешний долг государства.