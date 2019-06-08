В список партии Смешко вошел обвиняемый в госизмене экс-начальник Генштаба ВСУ

Партия «Сила и честь» Игоря Смешко объявила первую десятку, которая примет участие во внеочередных парламентских выборах. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



Список возглавил глава партии Игорь Смешко, второй номер — народный депутат фракции «Самопомич» Елена Сотник, третий — глава Меджлиса крымскотатарского народа, нардеп от фракции «Блок Петра Порошенко» Рефат Чубаров. Четвертым стал депутат от фракции «Самопомич» Иван Мирошниченко.



Замыкает пятерку экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана, которого обвинили в государственной измене.



Шестой номер списка — ученая, специализирующаяся на ЖКХ, Ольга Романюк. Седьмой — экономист, финансист Андрей Гайдук, восьмой — депутат от «Самопомочи» Ирина Сисоенко.



Девятым указан генерал-лейтенант, один из основателей управления «К» в СБУ Владимир Тимошенко, и замыкает десятку капитан первого ранга, подводник, таможенник Анатолий Макаренко.

24 мая Владимир Замана был освобожден из-под стражи в зале суда. Экс-начальника Генштаба обязали прибывать по каждому требованию к следователю, прокурору или судье.