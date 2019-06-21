Полиция просит участников Марша равенства в Киеве не призывать к миру с Россией

Правоохранители готовы обеспечить безопасность участников Марша равенства «КиевПрайд-2019» и призывают воздержаться от провокаций, использования национальной символики и призывов к миру с Россией.



Как передает департамент коммуникации МВД, об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил на сегодняшнем совещании.



«Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики или призывов к миру с Россией. Это недопустимо», - сказал начальник полиции Киева.



Он сообщил, что полиция ограничит доступ к территории, где будет проходить Марш, также будут установлены пропускные пункты с металлорамками.



С 16 июня в Киеве проходит серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой «КиевПрайд», которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.



По предварительной информации МВД, на Марше равенства ожидается 10 тысяч участников. К проведению мероприятия правоохранители обещают привлечь все подразделения – ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога.



Акция под названием «Всеукраинская стража на защите семей и детей» против проведения КиевПрайда и Марша равенства пройдет в центре Киева 22-23 июня.