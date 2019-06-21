Новости Донбасса
novosti.dn.ua
БЕСПЛАТНО – В App Store
скачать
Выборы 2019 Азовское море Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Краматорск

Полиция просит участников Марша равенства в Киеве не призывать к миру с Россией

21 июня 2019, 19:51

Полиция просит участников Марша равенства в Киеве не призывать к миру с Россией

Правоохранители готовы обеспечить безопасность участников Марша равенства «КиевПрайд-2019» и призывают воздержаться от провокаций, использования национальной символики и призывов к миру с Россией.

Как передает департамент коммуникации МВД, об этом начальник полиции Киева Андрей Крищенко сообщил на сегодняшнем совещании.

«Особое внимание обращать на попытки пронести запрещенные предметы или вещества, которые могут испачкать людей. Кроме того, мы предупредили участников марша о недопустимости использования во время шествия национальной символики или призывов к миру с Россией. Это недопустимо», - сказал начальник полиции Киева.

Он сообщил, что полиция ограничит доступ к территории, где будет проходить Марш, также будут установлены пропускные пункты с металлорамками.

С 16 июня в Киеве проходит серия культурно-просветительских мероприятий под эгидой «КиевПрайд», которая завершится Маршем равенства в воскресенье, 23 июня.

По предварительной информации МВД, на Марше равенства ожидается 10 тысяч участников. К проведению мероприятия правоохранители обещают привлечь все подразделения – ГСЧС, полицию, а также подразделения полиции диалога.

Акция под названием «Всеукраинская стража на защите семей и детей» против проведения КиевПрайда и Марша равенства пройдет в центре Киева 22-23 июня.

ТЕМЫ

Прочее
Марш равенства
Места
Киев

Другие публикации

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
09:45
Житель Донецка получил ранения в результате обстрела
09:12
В Донецке произошел пожар на бывшем заводе пластмасс
23:56
ОБСЕ: В Донецке обстрелом повреждены здания на территории детской больницы
21:58
Главные события неподконтрольного Донбасса за день
10:40
«Министром образования ДНР» стал работавший в Приднестровье
09:40
ОБСЕ зафиксировала свежие повреждения домов после обстрела в Донецке
00:38
Основатель батальона «Восток» Ходаковский вернулся в Донецк
22:15
Имена первых подозреваемых в деле МН17, встреча ТКГ и насилие в плену. Главное за день
18:22
В Донецке рассказали о повреждении домов, больницы и бассейна обстрелами
17:00
Место прописки оставляют пустым. СМИ посмотрели, как выдают паспорта РФ жителям Донбасса
16:08
В «ДНР» заявили, что не будут убирать блокпост у Седово
12:41
«ДНР» ограничила число автомобилей на въезд на блокпосты. Люди ночуют в очередях
10:21
ОБСЕ зафиксировала повреждения школы, домов и линии электропередачи
21:33
Прогнозы на жд-сообщение с «Л-ДНР» и шанс для Минских соглашений. Главное за день
все новости
19:51
Полиция просит участников Марша равенства в Киеве не призывать к миру с Россией
19:42
Глава ДонОГА считает, что сегодня контрабанда – редкое явление на Донетчине
19:10
Тимошенко ждет от Кучмы результатов в Минске
17:54
Коломойский сомневается, что сможет инвестировать в Донбасс
17:18
На Марше равенства в Киеве ожидается колонна ЛГБТ-военных
17:16
Срна прокомментировал возвращение в «Шахтер»: Долго откладывал это решение
16:33
Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»
16:15
Куць оценил возможность проведения ЛГБТ-прайда на Донбассе
15:52
В Угледаре жены шахтеров заблокировали трассу из-за невыплаты зарплаты
15:20
Куць допустил, что останется главой ДонОГА
15:12
Жительница села под Мариуполем получила ранение вследствие обстрела
14:20
«ДНР» отменила комендантский час в ночь на субботу из-за школьных выпускных
13:56
В Раде судей заявили о давлении новой администрации президента
13:09
В СБУ заявили о блокировании канала финансирования группировки «ДНР» из Киева
13:08
У Путина предложили «набраться терпения» по обмену заключенными с Украиной
все новости
ВИДЕО
Глава ДонОГА считает, что сегодня контрабанда – редкое явление на Донетчине
21 июня, 19:42
Глава ДонОГА заявил о критическом положении предприятий при «ДНР»
По информации «Новостей Донбасса», президент Владимир Зеленский определился с кандидатурой нового главы ДонОГА, однако его имя не разглашается.
21 июня, 16:33
Куць допустил, что останется главой ДонОГА
21 июня, 15:20
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2019 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий - гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтактыРедакция