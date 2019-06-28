Зеленский посмертно наградил Тымчука

Президент Украины Владимир Зеленский посмертно наградил орденом «За мужество» ІІІ степени народного депутата Дмитрия Тымчука.



Это определено указом о награждении по случаю Дня Конституции Украины «за значительный вклад в социально-экономическое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, многолетний добросовестный труд и весомые профессиональные достижения».

19 июня Дмитрий Тымчук был найден мертвым с огнестрельным ранениес в своей квартире в Киеве. Правоохранители открыли уголовное производство по факту смерти народного депутата Украины по статье «умышленное убийство» (статья 115 Уголовного кодекса Украины).



В прокуратуре рассматривают самоубийство как основную версию гибели Тымчука.