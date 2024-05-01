В мае некоторые категории пенсионеров по возрасту получат прибавку

Украинские пенсионеры в возрасте от 70 лет, получающие выплаты менее 10 340,35 грн, получат дополнительную прибавку к своим пенсиям с 1 мая. Об этом сообщает издание «На пенсии».

Отмечается, что перерасчет произойдет автоматически, и обращаться в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) не нужно.

Ниже приведены размеры дополнительных выплат в зависимости от возраста пенсионера:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет и старше — 570 грн.

Пенсионеры будут получать эти дополнительные средства ежемесячно после достижения соответствующего возраста. При этом средняя пенсия выросла с 5385 до 5743 грн.

Всего пенсию получают 10,1 миллиона человек. Из них больше всего (2,6 млн) получают пенсию менее 3 тыс. грн. Еще 1,7 млн человек получают выплаты от 3 тыс. до 4 тыс. грн. От 4 тыс. до 5 тыс. грн получают 1,8 млн украинцев.

Таким образом, большинство украинцев на пенсии получают выплаты до 5 тыс. грн. Высокие пенсии (от 10 тыс. грн) получают 1,2 млн пенсионеров.