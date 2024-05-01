РФ обстреливает Часов Яр из артиллерии и с помощью FPV-дронов: большинство волонтеров не заезжают в город

Оккупационная армия РФ обстреливает Часов Яр с помощью артиллерии и FPV-дронов, атакуя гражданских. Именно поэтому большинство волонтеров не приезжает в город. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус, передает Громадське радіо.



«В город большинство волонтеров уже не заезжают и этот показатель. Основной риск – артиллерия и работа FPV-дронов, работающих по гражданским», — отметил он.



Кроме того, Чаус заявил, что за последние 3-4 дня эвакуации не было, около 70% людей в возрасте 60+, они не хотят выезжать из родного города.



По его словам, в Часов Яре не ни одного уцелевшего многоэтажного дома. Большинство из них получили критические повреждения, а в частном секторе, как минимум, отсутствуют окна. Прилеты часты и очень много.



«Уже около месяца у нас пик обстрелов, на убыль пока не пошел, хотя этого очень хотелось бы. Максимальное количество обстрелов каждый день идет. В городе не бывает тихо», — добавил глава Часовоярской ГВА.



Ранее мы писали, что перед ВС РФ поставили задачу захватить Часов Яр в Донецкой области до 9 мая, когда в России отмечают День Победы. И в атаку они бросают все свои силы.