Один человек погиб, двое пострадали при обстреле села Новогродовской громады

Село Калиново Новогродовской громады Донецкой области в очередной раз попало под атаку россиян сегодня, 1 мая. Известно о жертвах и пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
«1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела села Калиново Новогродовской громады», — написал он.
По словам главы региона, Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам, накануне там тоже погиб один человек.
Филашкин призвал жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные места.
Ранее мы писали, что всего за сутки российская армия семь раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района, в результате атак повреждены дома, есть жертвы.