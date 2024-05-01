Один человек погиб, двое пострадали при обстреле села Новогродовской громады

Россияне атаковали Донетчину. Фото: Вадим Филашкин

Село Калиново Новогродовской громады Донецкой области в очередной раз попало под атаку россиян сегодня, 1 мая. Известно о жертвах и пострадавших. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин.



«1 человек погиб и 2 ранены в результате обстрела села Калиново Новогродовской громады», — написал он.



По словам главы региона, Калиново второй день подряд подвергается серьезным обстрелам, накануне там тоже погиб один человек.



Филашкин призвал жителей Донетчины эвакуироваться в более безопасные места.



Ранее мы писали, что всего за сутки российская армия семь раз обстреляла населенные пункты Донецкой области. Под огонь попали три района, в результате атак повреждены дома, есть жертвы.