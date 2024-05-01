Наемники из Непала массово дезертируют из армии РФ — ГУР

Главное управление разведки МОУ сообщило, что бегство наемников из Непала, которые закреплены за воинской частью 29328 ВС РФ, вызвано огромными потерями в «мясных штурмах», жестоким отношением российских полевых командиров, включая внесудебные казни за отказ от исполнения приказов.



«Группы российских захватчиков проводят активные поиски беглецов по оккупированным украинским населенным пунктам, в частности ― в Луганской области, где находился личный состав в/ч 29328, но, как правило, результатов этот процесс не дает», — говорится в сообщении.



Однако, как отмечают в разведке, попасть из оккупированной Луганщины обратно в Непал самостоятельно – довольно трудно. Кроме того, за участие в боевых действиях против Украины в составе российской армии гражданам Непала в их государстве может грозить привлечение к ответственности.



Ранее мы писали, что в российской армии растет уровень дезертирства, всего в боевых подразделениях южного военного округа самовольно оставили службу более 18 000 российских военных.