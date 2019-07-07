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«Нужно отодвинуть укрепления другой стороны». Зеленский и Туск в Станице Луганской говорили о ремонте моста

07 июля 2019, 20:00

«Нужно отодвинуть укрепления другой стороны». Зеленский и Туск в Станице Луганской говорили о ремонте моста

Фото: Офис президента Украины Фото: Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки в Луганскую область посетил Станицу Луганскую, где к нему присоединился президент Европейского совета Дональд Туск.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский прошел более чем на полкилометра за нулевую позицию ВСУ вглубь зоны разведения войск. Зеленский и Туск миновали последний пункт украинских военных и дошел до разрушенного моста, через который люди пересекают линию разграничения и который планируют восстановить при условии соблюдения перемирия.

«Мы хотим восстановить этот мост. Я публично договаривался с нашим правительством: находим деньги – и очень быстро строим его. Для этого необходимо отодвинуть укрепления другой стороны. Если они это сделают, мы начнем строить мост и быстро справимся», – сказал Зеленский. Президент Украины подчеркнул, что во время строительства моста людям обеспечат возможность пересечения линии разграничения.

Также Зеленский и Туск посетили КСП 8-й роты 25-й отдельной воздушно-десантной бригады Вооруженных сил Украины, где заслушали доклад о текущей ситуации в районе проведения операции объединенных сил. «Войска все разведены. Командиры готовы. Никакой «зрады» нет», – рассказал начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Также украинский президент пообщался с заместителем главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Марком Этерингтоном по поводу координации действий в регионе.

Кроме того, Зеленский осмотрел позиции украинских военных, перенесенные в результате разведения сил, и ознакомился с гуманитарными проектами на Донбассе, которые реализуются при поддержке Европейского Союза.

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