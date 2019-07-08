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Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской

08 июля 2019, 23:10

Канал «ЛНР» снял Зеленского с другого края разрушенного моста в Станице Луганской

Фото: «ГТРК ЛНР» / YouTube Фото: «ГТРК ЛНР» / YouTube

Подконтрольный группировке «ЛНР» телеканал «Луганск 24» снял сюжет о том, как президент Украины Владимир Зеленского в воскресенье, 7 июля, посетил разрушенный мост в Станице Луганской. Съемка велась с другого края моста на подконтрольной «ЛНР» территории.

Вместе с Зеленским, в частности, были президент Европейского совета Дональд Туск, заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Марк Этерингтон, новоназначенный глава Луганской облгосадминистрации Виталий Комарницкий.

Фрагмент сюжета:


В целом, репортаж сепаратистского канала носил критический и манипулятивный характер. Отмечалось, что президент Украины приехал на мост только после разведения сил и средств. При этом в материале ничего не сказано о том, что глава «ЛНР» вообще не посещал мост. В конце автор сюжета назвала происходящее «показухой».

Во время визита в Станицу Луганскую Владимир Зеленский заявил, что для ремонта моста необходимо отодвинуть укрепления другой стороны.

В понедельник Зеленский сообщил, что Украина готова восстановить мост в одностороннем порядке.

Также Зеленский предложил упростить выплату пенсий переселенцам и порядок провоза товаров.

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