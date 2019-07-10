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Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать телевидение

10 июля 2019, 16:23

Зеленский: Не дадим Медведчуку монополизировать телевидение

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не позволит монополизировать украинское телевидение политику и куму президента России Виктору Медведчуку. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться», — ответил Зеленский на вопрос о телеканале NewsOne, который планировал провести телемост с российским государственным каналом.

Зеленский пообещал, что этот вопрос урегулируют на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной Рады.

«Таким людям, как господин Медведчук, не дадим монополизировать наше украинское телевидение», — добавил президент.

По его словам, никаких информационных монополий в Украине не будет.

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На 12 июля был запланирован телемост между студиями телеканалов «Россия 1» в Москве и NewsOne в Киеве. Он заявлялся как общение «обычных людей Украины и России, без политики, без политиков».

Позже NewsOne, который входит в орбиту Виктора Медведчука, заявил об отмене телемоста из-за поступающих угроз физической расправы в отношении журналистов и их близких. На «России 1», в свою очередь, не увидели оснований для отмены телемоста.

После этого Генпрокуратура Украины объявила о том, что нашла связи телеканала NewsOne с российским Промсвязьбанком. По словам генпрокурора Юрия Луценко, бенефициаром телеканала руководят граждане Кипра, один их которых — соучредитель фирмы-совладельца Промсвязьбанка.

Нацсовет по вопросам телерадиовещания объявил о внеплановой проверке NewsOne.

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