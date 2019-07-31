«Это ужас». Зеленский отказался принять в подарок свой бюст из гипса

Президент Владимир Зеленский во время визита в Черкассы отказался принять в подарок свой гипсовый бюст, который начали продавать в интернете. Видеотрансляцию вело местное издание «18000: новини Черкас».



Презентовать главе государства его бюст с отпечатком красной помады от поцелуя попыталась съемочная группа телеканала «1+1».



«Где вы это взяли? Это ужас. Я это увидел в интернете. Не надо мне это передавать. Зачем мне? Мне не нужно», — сказал Зеленский.



Он добавил, что «не памятник» и попросил больше такого не делать.