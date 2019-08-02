«Интерфакс-Украина» извинилось за новость об «отставке» Богдана

Агентство «Интерфакс-Украина» аннулировало сообщение о том, что глава Офиса президента Украины Андрей Богдан якобы написал заявление об отставке. Об этом «Интерфакс-Украина» сообщило сегодня.



В аннулированном сообщении от 1 августа агентство ссылалось на источник в Офисе главы государства.



Также «Интерфакс-Украина» извинилось перед читателями и подписчиками платной ленты новостей.

Вечером 1 августа СМИ распространили сообщение о том, что Андрей Богдан написал заявление об отставке. Также было опубликовано фотографию заявления, однако в нем не было даты и подписи. Кроме того в заявлении была написана формулировка: «Прошу уволить меня с занимаемой должности по собственному желанию с момента желания».



Позже в Офисе президента опровергли сообщение об отставке Богдана.