Зеленский: Обсудил с Варфоломеем Крым и Донбасс

Президент Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с Вселенским патриархом Варфоломеем ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».



«Говорили обо всем: о ситуации в Украине, об объединении Украины, о войне на Донбассе, о возвращении Крыма — обо всем. Обо всем, что волнует всех. Я рад, что у нас тут очень мощная поддержка не только на политическом уровне», — сказал Зеленский в Стамбуле после завершения встречи.



Зеленский на встрече с Варфоломеем на Фанаре также заявил, что будет защищать независимость церкви.

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