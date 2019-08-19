На Донбассе ранен украинский военнослужащий

С начала суток на Донбассе в результате обстрелов был ранен украинский военнослужащий.



«К сожалению, с начала текущих суток, по имеющейся информации, один украинский воин получил ранения в результате вражеских обстрелов. Наш защитник эвакуирован в военный мобильный госпиталь», — сообщил спикер министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк на брифинге.



Подчеркивается, что пророссийские боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня.



Отмечается, что ночью в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» Объединенных сил боевики вели прицельные обстрелы из гранатометов различных систем и стрелкового оружия вблизи населенных пунктов Новотроицкое и Водяное.



По информации Минобороны, утром противник вел обстрел из гранатометов вблизи поселка Талаковка и села Павлополь.

Вчера из-за неосторожного обращения с оружием на Донбассе погиб украинский военный, еще трое ранены.