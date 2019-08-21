Сайдик назвал текущее перемирие на Донбассе самым эффективным

Спецпредставитель ОБСЕ в Трёхсторонней контактной группе Мартин Сайдик считает эффективным текущее перемирие на Донбассе. Об этом передает «Интерфакс-Украина».



«Перемирие, согласованное ТКГ и вступившее в силу 21 июля, продолжает приносить плоды. По сравнению с другими перемириями, которые объявлялись ранее, оно является самым действенным», — сказал Сайдик журналистам в среду в Минске.



По его словам, спустя 30 дней после объявления перемирия, среднее число нарушений режима прекращения огня остается значительно ниже, чем было ранее.



Также, согласно данным СММ ОБСЕ, с начала перемирия не было зарегистрировано ни одной гражданской жертвы. «Хотя, к сожалению, один человек был ранен», — заметил Сайдик.



«Это явно доказывает важность принимаемых нами соглашений о перемирии», — подчеркнул спецпредставитель ОБСЕ.



Кроме того, по его словам, на сегодняшнем заседании стороны обсудили подготовку к проведению ремонта моста у Станицы Луганской и согласовали дальнейшие необходимые для этого шаги. «Уже завтра стороны через меня обменяются письмами об окончании разминирования и готовности начать ремонтные работы, включая устранение фортификационных сооружений. И кстати, я только что получил эти сообщения от украинской стороны», — сказал Сайдик.



Рабочая группа по безопасности, продолжил спецпредставитель, обсудила тему возобновления разведения сил и средств в Золотом и Петровском.