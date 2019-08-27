Лубинец: У самовыдвиженцев в Раде может быть своя депутатская группа

Избранные на внеочередных парламентских выборах народными депутатами самовыдвиженцы по мажоритарным округам планируют создать свою депутатскую группу, которая фактически приравнивается к депутатской фракции, заявил избранный нардепом Дмитрий Лубинец.

«Мы ведем переговоры среди народных депутатов-самовыдвиженцев относительно создания депутатской группы», - цитирует Лубинца «Интерфакс-Украина».

Ранее во вторник народный депутат Нестор Шуфрич, который работает в подгруппе по организации первого заседания новоизбранного парламента, сообщил, что Лубинец координирует работу по формированию депутатской группы в Верховной Раде 9-го созыва из числа мажоритарщиков.

«Предполагается, что из мажоритарщиков будет создана отдельная группа на правах фракции. Мы это слышим, но пока этого не видим», - сказал Шуфрич.

«Он (Лубинец, - ред.) говорит, что будет 20 (нардепов в группе, - ред.), а, может, и 30. Но мы пока не видим и 12», - отметил Шуфрич.

Дмитрий Лубинец – самовыдвиженец из Донецкой области. В Раду 9-го созыва он попал, победив на внеочередных парламентских выборах по мажоритарному округу №60 (Волноваха). В Верховной Раде 8-го созыва с начала ее каденции и до 18 июня 2019 года входил в состав фракции «Блок Петра Порошенко».

Ранее сам Лубинец заявил журналистам, что предварительно обсуждается возможность предоставления народным депутатам-самовыдвиженцам руководящей должности в комитете Верховной Рады по правам человека.