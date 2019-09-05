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СБУ второй раз за неделю пришла с проверкой на «ArcelorMittal Кривой Рог»

05 сентября 2019, 17:16

СБУ второй раз за неделю пришла с проверкой на «ArcelorMittal Кривой Рог»

Сотрудники Службы безопасности Украины в четверг вновь побывали на ПАО «ArcelorMittal Кривой Рог» (АМКР) с проверкой агломерационной фабрики металлургического производства. Об этом сообщили в пресс-службе комбината.

Правоохранители совместно со специалистами областной экологической инспекции произвели замеры на стационарных источниках выбросов.

Кроме того, в четверг в АМКР также прибыли представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины, которые высказали желание провести очередную внеплановую инспекционную проверку на новой машине непрерывного литья заготовок (МНЛЗ) №3.

«Об этом они уведомили предприятие, сославшись на письмо Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ от 21 августа 2019 года №8/2/2-6817. При этом представители Государственной инспекции ядерного регулирования Украины отказались предоставить представителям предприятия данное письмо», -  констатируется в пресс-релизе.

В результате предприятие отказало в проверке представителям Госинспекции ядерного регулирования по нескольким причинам.

«Во-первых, до этого, 24 июля, внеплановая проверка уже была проведена этой структурой на МНЛЗ-3. Кроме того, аналогичные по своему содержанию действия проводились инспекцией во время обыска, который 20-21 июля проводили сотрудники СБУ в рамках расследования вышеуказанного уголовного дела. Они показали, что производственный комплекс МНЛЗ-3, который построен в рамках инвестпроекта, не представляет опасности ни для города, ни для работников предприятия. Собственные замеры предприятия это также подтвердили», - пояснили в АМКР.

Другой причиной в отказе допуска проверяющих на меткомбинате называют то, что для очередной проверки должны быть более весомые правовые основания, чем очередное письмо СБУ. Кроме того, документы, которые были предъявлены АМКР, не соответствуют требованиям закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контролю) в сфере хозяйственной деятельности», - отмечает пресс-служба.

Как сообщалось, СБУ возбудила уголовное дело в отношении АМКР по ст.441 УК Украины – «экоцид», предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

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