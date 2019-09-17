Освобожденным украинским морякам приобрели квартиры

Для всех 24 освобожженных украинских моряков по инициативе президента уже приобретены квартиры, а для остальных бывших заложников Кремля жилье приобретут в ближайшие недели. Об этом журналистам во время брифинга возле Верховной Рады рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, сообщает «Укринформ».



«Это была инициатива президента: мы занимаемся вопросом покупки квартир бывшим заложникам, кроме моряков, которым уже квартиры купили. Они будут проживать в одном доме. Другим людям, которые были среди 35 освобожденных, мы также покупаем квартиры - это вопрос одного-двух недель, и они будут с новыми квартирами», - отметил Тимошенко.



7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен в формате 35 на 35. На родину вернулись 11 незаконно осужденных украинцев Роман Сущенко, Олег Сенцов, Николай Карпюк, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов, а также 24 моряка, которые были захвачены Россией в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.