Сенцов готов пожать руку Путину ради освобождения политических узников

Освобожденный из тюрьмы в России украинский режиссер Олег Сенцов заявил, что ради освобождения украинских политзаключенных он готов пожать руку президенту РФ Владимиру Путину.



«Если надо будет, я и Путину пожму руку, если за каждое это рукопожатие будет освобожден один человек», — сказал Сенцов в эфире радио «Крым.Реалии».



Он также объяснил, что именно считает «борьбой с путинским режимом». «Я не борюсь с Россией — я борюсь с путинским режимом. Это не одно и то же, не нужно эти вещи путать... Под борьбой я понимаю противодействие путинскому режиму, который хочет, как и раньше, поработить Украину. Это прекращение войны на Донбассе, возвращение наших пленных, возвращение Крыма», — подчеркнул Сенцов. По его словам, за эти вещи должен бороться любой украинец.

7 сентября между Украиной и Россией прошел обмен задержанных и заключенных по формуле 35 на 35. В Украину вернулись 24 моряка и 11 политзаключенных, среди которых Олег Сенцов.