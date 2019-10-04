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В «Слуге народа» исключили референдум по «особому статусу» Донбасса

04 октября 2019, 12:15

В «Слуге народа» исключили референдум по «особому статусу» Донбасса

Вопрос, касающийся закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей («особый статус»), не будет выноситься на референдум. Об этом в эфире программы «Право на владу» на канале «1+1» заявил председатель парламентского комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат «Слуги народа» Богдан Яременко.

Он напомнил, что пока нет закона о референдуме. «В то же время имеющиеся процедуры рассмотрения законопроектов в парламенте в комитетах, которые открыты для любого, вполне позволяют держать всех граждан Украины хорошо осведомленными о том, что происходит», — добавил Яременко.

C ним согласился министр иностранных дел Вадим Пристайко. При этом глава МИД счел позитивным фактом начало дискуссии по закону об «особом статусе» ОРДЛО, действие которого истекает 31 декабря.

«Очень хорошо, что эта дискуссия началась. Я не думаю, что это будет референдум — я здесь согласен с Богданом [Яременко]. Но то, что наш народ начал понимать, насколько высокой может быть цена мира, и как мы его можем достичь, это очень нужная дискуссия, которая опоздала на много лет», — отметил Пристайко.

1 октября президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца года украинский парламент должен прописать и принять новый закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, который будет содержать положения «формулы Штайнмайера».

В «Слуге народа» считают преждевременным начинать подготовку нового закона до проведения саммита «Нормандского формата».

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Вадим Пристайко Богдан Яременко
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