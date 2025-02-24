Зеленский и Трамп могут встретиться в Белом доме: президент США назвал, для чего

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам Трамп перед переговорами с президентом Франции Еммануелем Макроном в Белом доме.



По его словам, Зеленский может приехать в США на этой или на следующей неделе, чтобы подписать договор об украинских редкоземельных ресурсах.



«И это было бы хорошо. Я бы с удовольствием встретился с ним в Овальном кабинете», – сказал Трамп.



Президент США утверждает, что Вашингтон и Киев близки к подписанию этого договора.



«Договор прорабатывается. Думаю, мы очень близки к достижению соглашения», – заявил он.

Напомним, что на захваченных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 миллиардов долларов.