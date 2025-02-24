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Зеленский и Трамп могут встретиться в Белом доме: президент США назвал, для чего

24 февраля 2025, 22:34

Зеленский и Трамп могут встретиться в Белом доме: президент США назвал, для чего

Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: ОПУ

Президент США Дональд Трамп встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом заявил сам Трамп перед переговорами с президентом Франции Еммануелем Макроном в Белом доме.

По его словам, Зеленский может приехать в США на этой или на следующей неделе, чтобы подписать договор об украинских редкоземельных ресурсах.

«И это было бы хорошо. Я бы с удовольствием встретился с ним в Овальном кабинете», – сказал Трамп.

Президент США утверждает, что Вашингтон и Киев близки к подписанию этого договора.

«Договор прорабатывается. Думаю, мы очень близки к достижению соглашения», – заявил он.

Напомним, что на захваченных территориях Украины находятся полезные ископаемые на 350 миллиардов долларов.

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