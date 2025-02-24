ВСУ уничтожили российских штурмовиков, которые прятались в разрушенных домах в Часов Яре

Удар по дому с российскими оккупантами в Часов Яре. Фото: кадр из видео

24-я механизированная бригада ВСУ ликвидировала российских штурмовиков, которые прятались в разрушенных домах города Часов Яр Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе оперативно-стратегической группировки войск «Хортица».



Захватчики продолжают штурмовать город, используя технику и тактику малых пехотных групп. Единичные группы ВС РФ, которым удалось просочиться, прячутся в остатках уцелевшей жилой застройки.



«Операторы FPV-дронов обнаруживают противника и уничтожают, не позволяя приблизиться к позициям Сил обороны. Нашим защитникам важно заблаговременно выявить противника и не дать возможности накапливаться для дальнейших штурмов», – отметили в ОСГВ «Хортица».





Напомним, что российская армия продвинулась в поселке Белогоровка Луганской области.