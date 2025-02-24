Российские Z-каналы опубликовали видео очередного расстрела украинских военнопленных

Российские военные опубликовали видео очередного расстрела украинских военнопленных. Иллюстративное фото

Российские военные, вероятно, расстреляли украинских военнопленных в Курской области. Соответствующее видео распространяется в социальных сетях, рассказал уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец.

Лубинец добавил, что по словам одного из украинских бойцов, погибшие являются воинами 82-й Буковинской десантно-штурмовой бригады.

«На кадрах видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному», — сказал омбудсман.

По словам Лубинца, расстрел украинских военнопленных – очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии.

«Видео, распространяющееся в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права», — отметил Лубинец.

Уполномоченный по правам человека уже обратился по этому поводу в ООН, Международный комитет Красного Креста.

Ранее в Z-каналах появилось видео расстрела украинских пленных

Видео было опубликовано в Z-каналах, в том числе в канале неонацистского формирования ДШРГ «Русич». «Решение вопроса. Самое простое = самое правильное», — сказано в сообщении «Русича».

Внимание: жестокие кадры (18+)!

На кадрах российский военный допрашивает на камеру лежащего на снегу украинца. Тот говорит, что служит в 82-й бригаде, 6 роте, 2 батальоне.

После этого российский военный стреляет пленному в голову. Затем после слов «Где остальные? Кончай его» расстреливают еще одного солдата.

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине с августа 2024 года зафиксировала 79 случаев казней украинских пленников. В то же время, Лубинец указал, что Украине удалось официально подтвердить, что в течение прошлого года захватчики расстреляли 109 украинских военнопленных.