Главное за день: Три удара по Константиновке. Проект резолюции о войне в Украине понравился РФ

Политика



США представили свой проект резолюции ООН по случаю третьей годовщины российского вторжения в Украину. По данным Reuters, документ призывает к «скорейшему прекращению конфликта» и установлению прочного мира между Украиной и Россией. Россия предложила внести в текст поправку, добавив формулировку «включая устранение первопричин конфликта». Посол РФ в ООН Василий Небензя назвал проект резолюции США «хорошим шагом» и заявил, что Москва готова поддержать его, если российская поправка будет принята.



Президент США Дональд Трамп заявил, что глава Кремля Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский должны работать вместе.



Глава Кремля Владимир Путин повысил в звании ряд высокопоставленных военных, сотрудников силовых структур и ведомств. Среди них — полковник Сергей Атрощенко, командир военной части 75387, 960-го штурмового авиационного полка. Украинские следователи подозревают его в том, что он отдавал приказы о бомбардировке Мариупольского драмтеатра, роддома, детской больницы и других объектов. Атрощенко получил звание генерал-полковника.



Общество



Погибла генеральная директорка донецкого приюта для собак «ПиФ» Виктория Васильева. По словам администраторки приюта, Викторию убили. «ПиФ» приостановил работу до 24 февраля 2025 года.



В оккупированной Кадиевке Луганской области скончалась онкобольная женщина. Ее дочь, пытавшаяся приехать, чтобы ухаживать за матерью, не была допущена в регион российскими силовиками.



Боевые действия



22 февраля в 08:20, армия РФ нанесла 3 удара по Константиновке, вскоре ВС РФ сбросили еще 2 бомбы на город, через 8 минут оккупант ударил по многоэтажке. По меньшей мере два человек погибли, еще четверо получили ранения. Под завалами разрушенных домов могут оставаться люди, поисковые работы продолжаются. В Покровске российский дрон атаковал авто: погиб мужчина.



Украинские силы атаковали нефтеперекачивающую станцию «Нововеличковская» в Краснодарском крае РФ. В результате начался пожар, подстанция вышла из строя, а процесс перекачки нефти был аварийно остановлен. В настоящее время российские власти оценивают нанесенный ущерб.