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Число раненых в Цуповке возросло до четырех, есть разрушения

24 февраля 2025, 14:44

Число раненых в Цуповке возросло до четырех, есть разрушения

РФ нанесла авиаудар по Цуповке. Фото: Синегубов РФ нанесла авиаудар по Цуповке. Фото: Синегубов

Число пострадавших в результате вражеского удара по селу Цуповка Харьковского района увеличилось до четырех. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Результат авиаудара РФ по Цуповке. Фото: Синегубов

В больницу доставили 18-летнюю девушку и 21-летнего мужчину. Их состояние оценивается как стабильное. Атака также привела к значительным разрушениям — повреждено около 30 частных домов, пять из которых разрушены почти полностью. Пострадали десятки хозяйственных построек.

Результат авиаудара РФ по Цуповке. Фото: Синегубов

По предварительным данным, оккупанты применили управляемый боеприпас, его тип устанавливается. Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий — тушат пожары и разбирают завалы. Под обломками может находиться еще один человек.

Напомним, около 10:15 российские войска нанесли удар по Харьковскому району корректируемой авиационной бомбой (КАБ).

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