Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам

В оккупированной Запорожской области 73-летнего Александра Маркова приговорили к 14 годам колонии за помощь ВСУ. Об этом сообщает «Бердянськ Сьогодні».



По данным российских оккупационных СМИ, пенсионера обвинили в государственной измене из-за перевода 37 тысяч рублей (около 11 100 гривен) в поддержку Вооруженных Сил Украины.



Так называемый «запорожский областной суд» вынес пожилому мужчине суровый приговор, несмотря на его возраст. Маркову предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее российский суд заключил в колонию украинца, которого похитили, когда он приехал домой к матери на Харьковщину.