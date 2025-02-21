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Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам

21 февраля 2025, 16:16

Оккупанты приговорили 73-летнего жителя ВОТ Запорожской области к 14 годам

В оккупированной Запорожской области 73-летнего Александра Маркова приговорили к 14 годам колонии за помощь ВСУ. Об этом сообщает «Бердянськ Сьогодні».

По данным российских оккупационных СМИ, пенсионера обвинили в государственной измене из-за перевода 37 тысяч рублей (около 11 100 гривен) в поддержку Вооруженных Сил Украины.

Так называемый «запорожский областной суд» вынес пожилому мужчине суровый приговор, несмотря на его возраст. Маркову предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ранее российский суд заключил в колонию украинца, которого похитили, когда он приехал домой к матери на Харьковщину.

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