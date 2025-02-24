Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку и Федоровку: есть раненые

Последствия обстрелов Донецкой области 24 февраля. Фото: Донецкая областная прокуратура

24 февраля около 16:15 авиация РФ сбросила авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.



Снаряд ударил по частному сектору, где осколком стекла ранена 81-летняя жительница.



Также днем российская авиация сбросила авиабомбу УМПБ Д-30 СН на село Федоровка Волновахского района. По месту жительства получил осколочные ранения 76-летний пенсионер.

Напомним, что авиация оккупантов сбросила авиабомбы и на город Славянск Донецкой области, в результате чего есть погибшая и раненые.