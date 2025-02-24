Российская авиация сбросила авиабомбы на Константиновку и Федоровку: есть раненые

24 февраля около 16:15 авиация РФ сбросила авиабомбу ФАБ-250 с УМПК на город Константиновка Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе Донецкой областной прокуратуры.
Снаряд ударил по частному сектору, где осколком стекла ранена 81-летняя жительница.
Также днем российская авиация сбросила авиабомбу УМПБ Д-30 СН на село Федоровка Волновахского района. По месту жительства получил осколочные ранения 76-летний пенсионер.
Напомним, что авиация оккупантов сбросила авиабомбы и на город Славянск Донецкой области, в результате чего есть погибшая и раненые.