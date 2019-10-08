В Луганской области горняки отказались спускаться в забой из-за долгов по зарплате

Горняки ГП «Шахта "Новодружеская"», входящей в состав ОАО «Лисичанскуголь», прекратили добычу угля с требованием выплаты задолженности по заработной плате. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.



По его словам, горнякам трех шахт объединения задолжали 120 млн гривен.



«Горняки соседней шахты имени Г.Капустина в городе Приволье предупредили администрацию предприятия, со второй смены также прекратят работу», - отметил Михаил Волынец.



Он также добавил, что на шахте «Горная» ГП «Первомайскуголь» горняки уже вторые сутки не спускаются в забой. Их требование аналогичное - погашение задолженности по заработной плате.